شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تعلن وفاة ثالث مُعلم بفيروس كورونا وصرف إعانة لأسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، وهيئة مكتب النقابة العامة، وفاة عبد اللطيف سعيد إمام مدرس بمدرسة الشهيد على نجم بإدارة المطرية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه سيتم صرف إعانة فورية لأسر المدرسين من نقابتهم.

يأتى ذلك بعد ساعات من نعى خلف الزناتى المعلمين حسنى سيد حسن المدرس بمدرسة السلام الابتدائية ببولاق الدكرور، ومحمد أمين المدرس بمدرسة الجيزة الكهربائية الفنية، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وتقدم بخالص العزاء لأسرتى المعلمين داعيا المولى عز وجل أن يغفر لهما ويرحمهما ويلهم أسرتهما الصبر والسلوان.

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كما تقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة إيمان الحسينى محمد معلمة بمدرسة الشهيد على نجم بإدارة المطرية التى توفيت نتيجة ارتفاع شديد فى ضغط الدم، وليس بسبب كورونا كما يروج البعض.

وكان خلف الزناتى أعلن إطلاق النقابة خدمة واتس آب على رقم" 01551719502" لتلقى شكاوى معلمى المدارس الخاصة، بعد أن تزايدت حالات استغناء بعض أصحاب هذه المدارس عن عدد من معلميها، أو منحهم إجازات إجبارية حتى شهر سبتمبر المقبل بدون أجر، مؤكدا: هذا ما لن تقبله نقابة المعلمين، خاصة أنه سيؤدى إلى توقف دخل عدد من معلمى المدارس الخاصة، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويجب تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة حفاظ القطاع الخاص على العاملين به.