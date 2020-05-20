شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تطالب "الصحة" بإعلان تفاصيل قرار تكليف دفعة مارس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، أن وزارة الصحة أصدرت مساء أمس، بيان، غير واضح، على حد وصفها، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تعلن فيه عن قرار تكليف الأطباء دفعة مارس 2020 ، مشيرة إلى أنها فى انتظار إعلان وزارة الصحة عن جميع التفاصيل لدراستها قبل إعلان أى رأى رسمى .

من ناحية أخرى، أصدر شباب الأطباء دفعة تكليف 2020 بيان رداً على بيان الوزارة، أعلنوا فيه عدم وضوح بيان الوزارة، حيث انه لم يصرح بالعودة للنظام القديم للتكليف، مؤكدين استمرارهم فى الامتناع عن التسجيل حتى يتضح موقف الوزارة بشكل كامل.

وقال بيان شباب التكليف: يثمن أطباء تكليف مارس 2020 كافة الجهود المبذولة من جميع الأطراف على مستوى الدولة لحل أزمة أطباء تكليف مارس 2020، ونحن إذ نتابع خطوة وزارة الصحة الأخيرة التي أعلنتها عبر منشور من خلال موقع فيسبوك فيما نعتبره تراجعا عن نظام التكليف الجديد، إلا أن ما تم نشره غير واضح تماما حيث لا يمثل العودة الصريحة لنظام التكليف المتعارف عليه".

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وأضافوا: ويطرح الكثير من الاستفسارات والتساؤلات حول ما هيته لذلك نعلن استمرارنا في الامتناع عن التسجيل حتى يتضح الموقف بشكل كامل من خلال تواصلنا مع وزارة الصحة والمسؤولين في الدولة لنضمن أن مطلب دفعة أطباء مارس 2020 تم تحقيقه من عدمه ".

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تكليف الأطباء البشريين دفعة 2018، تكليف مارس 2020 الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، يوم السبت المقبل، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 ".