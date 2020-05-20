94% من قراء الخليج 365 يؤيدون إعادة النظر في مصروفات المدارس الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 94% من قراء الخليج 365 المشاركون في استطلاعه الأخير بشأن المصروفات الدراسية، المطالبات التي تنادي بإعادة النظر في مصروفات المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد.
وكان الخليج 365 قد أجرى استطلاعا سأل فيه القراء عن رأيهم في المطالبات التي تنادي بإعادة النظر في المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، خلال العام الدراسي المقبل، فجاءت النتيجة بتأييد المطالبات بأغلبية كاسحة، بنسبة 94% لصالح إعادة النظر في المطالبات.
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