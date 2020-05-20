شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تسيير ثانى رحلات العبارة القاهرة لنقل المصريين بميناء ضبا السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل أنه تم اليوم تسيير ثانى رحلة بحرية للعبارة القاهرة المملوكة لشركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل المصرية من ميناء سفاجا البحرى لنقل المصريين المتواجدين بميناء ضبا السعودى، وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصرى والسعودى نظرا للإجراءات الاحترازية التى يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك فى إطار جهود الحكومة المصرية لعودة المصريين بالخارج.

ووجه وزير النقل المهندس كامل الوزير برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والحجر الصحى وكل الجهات المعنية، وعقد اجتماع مع أعضاء المجتمع المينائى لبحث إجراءات استقبال العائدين بدءا من وصولهم إلى ميناء سفاجا، والتى تشمل إجراءات الحجر الصحى وإجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وإنهاء الإجراءات الجمركية، وتواجد فريق الحجر الصحى بعدد كافٍ لإنهاء إجراءات الفحص الطبى على متن السفينة مع توفير عدد كافٍ من ضباط الجوازات لإنهاء الإجراءات فى أقصر وقت ممكن ومرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء.

وطالب الوزير بتجهيز أتوبيسات خاصة لنقلهم من الرصيف إلى مكان العزل المحدد بمعرفة وزارة الصحة "الحجر الصحى"، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة والخاصة بتطهير وتعقيم العبارة وطاقمها والكشف على القادمين بالتنسيق مع الحجر الصحى.