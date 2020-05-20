بـ184 ألف جنيه.. كيف تحصل على أرخص شقة من وزارة الإسكان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان طرح كراسات شروط حجز الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي خلال الفترة من 7 وحتى 13 يونيو، للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط، ومن 14 يونيو حتى 4 يوليو لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

ويصل عدد الشقق المطروحة للحجز لـ36 ألف شقة في10 محافظات هي: (الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - مطروح) على أن تكون الشقق كاملة التشطيبات وجاهزة للتسليم.

ويجيب "الخليج 365" على سؤال، كيف تحصل على أرخص شقة من وزارة الإسكان ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي؟

أماكن الوحدات:

تم توزيع الشقق على عدة مناطق في كل محافظة والتي جاءت كما يلي:

- مناطق (طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه) بمحافظة الفيوم.

- منطقتي (الفشن – الواسطى) بمحافظة بني سويف.

- مناطق (سمالوط – مطاي – بني مزار – مركز المنيا) بمحافظة المنيا.

- مناطق (البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة) في محافظة أسيوط.

- مناطق (المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حي الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة)، بمحافظة سوهاج.

- مناطق (أبوتشت – نجع حمادي – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة)، بمحافظة قنا.

- مناطق (إسنا (الدير شرق) – إسنا (الشغب) – أرمنت (أبوقليعي) – أرمنت (الريانية) – الطود – المدامود – القرنة (القديمة) – القرنة (الضبعية) – مدينة طيبة الجديدة)، بمحافظة الأقصر.

- منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

- مناطق (رأس غارب – القصير – مرسى علم)، بمحافظة البحر الأحمر.

- مناطق (الحمام – سيدي عبدالرحمن – العلمين – سيوة)، بمحافظة مطروح.

مواصفات الوحدات:

الشقق الجاري طرحها في الإعلان الـ13 جاهزة للتسليم الفوري للحاجزين عقب انتهاء إجراءات الحجز، ثم الاستعلام الميداني والائتماني من قبل البنك، فهذه الوحدات المتبقية من الطروحات السابقة من صندوق الإسكان الاجتماعي.

تتكون عمارات الإسكان الاجتماعي من 6 أدوار، ينقسم الدور الواحد إلى 4 شقق، ليكون إجمالي عدد الوحدات بالعمارة 24 شقة، وتنقسم الوحدات بالعمارة ما بين وحدات أمامية وخلفية، ويصل مساحة الشقة لـ90 مترًا، والتي تتكون من 3 غرف وحمام ومطبخ وصالة، تقدر مساحة الصالة 22 مترًا، أما مساحة بلكون الصالة 3.45 متر، وتصل مساحة المطبخ 6.76 متر، ومساحة الحمام الكلية 3 أمتار، أما مساحات الغرف، فتتضمن الغرفة الأولى 9 أمتار، أما الغرفة الثانية 12 مترًا، بينما تصل الغرفة الثالثة لـ10.55 متر، لتصل صافي مساحة الشقة 75 مترًا، وبعد حساب الجدران والسلم وطرقة الحمام والمطبخ تصل مساحة الوحدة لـ 90 مترًا.

للتعرف على شروط وأراق حجز شقق الإسكان الاجتماعي من هنا.

الأسعار وطريقة التقديم ونظم السداد:

1- حدد صندوق الإسكان الاجتماعي سعرين لشقق الإعلان الـ13، السعر الأول هو 184 ألف جنيه لمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، و197 ألف جنيه لمحافظتي (البحر الأحمر – مطروح)، ويعتبر بهذه الأسعار أرخص شقة تطرحها وزارة الإسكان، حيث يجرى الأة طرح شقق في 3 مشروعات هم جنة وسكن مصر ودار مصر وأرخص وحدة بهم تصل لـ360 ألف.

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2- يجري سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد 150 جنيهًا مصروفات إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح فيها الوحدات السكنية.

3- يتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويجري تحديد دفعة الاستلام وفقًا لراتب وسن المتقدم.

4- يتم سداد باقي إجمالي سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويًا (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

5- يتم سداد 5% من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع (لا تُرد ولا تُسترد)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلًا بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية.

6- لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن، بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى، بحيث يتم حسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة ودخل صاحب الطلب.

7- يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي دعمًا نقديًا يتراوح بين 5 آلاف إلى 40 ألف جنيه، ويخصم من سعر الوحدة.

8- أما الدعم غير المباشر الذي تبلغ قيمته التقديرية 213 ألف جنيه تتمثل فيما يلي (دعم المرافق بمبلغ 62 ألف جنيه – دعم مقابل الانتفاع بالأرض المُقام عليها الوحدة السكنية بمبلغ 38 ألف جنيه – دعم لتكلفة التمويل العقاري يصل في المتوسط لمبلغ 113 ألف جنيه مصري خلال 20 عامًا).​