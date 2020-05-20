أخبار مصر | اللواء محمد سامي مديرا لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شخصية من تولي إدارة صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية عقب الدكتور محمد عمر هو اللواء "محمد سامي".

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة إلى موقع "الخليج 365" أنه جاء من خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقد تسلم العمل أمس الثلاثاء وبدأ مهام عمله.

في سياق منفصل وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمي للتمكين المهنى للسادة المعلمين المرشحين للترقية للعام 20202019 والذى ينقسم إلى فئتين (معلم - معلم أول) (معلم أول أ - معلم خبير)، وذلك بدءًا من 21 مايو 2020، وذلك في إطار دعم التنمية المستدامة لأعضاء هيئة التعليم.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه يجب اتخاذ كافة التدابير التى تساهم فى تيسير حصول المعلمين المرشحين للترقى على هذا البرنامج بفئتيه مما يدل على التوجه القوى للوزارة للتحول الرقمي.

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، المرشحين للترقى للعام 20202019 بالاستعداد لبدء مرحلة الحجز الإلكترونى، وذلك من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية: http:pat.edu.egplatform

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وأوضحت، أنه يجب قراءة الإرشادات عند بدء الدخول على منصة التدريب عن بعد للأكاديمية؛ حيث أن تلك الإرشادات توجه المعلم إلى الاستخدام الأمثل للمنصة، منوهة إلى أهمية الالتزام بميعاد الحجز وفى حالة عدم تمكن المعلم من الحجز فى الميعاد المقرر بالجدول يستطيع أن يقوم بالحجز بداية من يوم 2 يونيو 2020؛ حيث سيتم الحجز لمن تخلف عن ميعاده.

ومن المقرر أن يبدأ التدريب من 15 يونيو 2020، ويستمر حتى نهاية مواعيد الحجز المتاحة على التطبيق.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 20202021، بداية من 20 مايو 2020 وتستمر لمدة 15 يومََا، من خلال الرابط التالي https:ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.

يذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.