شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسي علم يستقبل 65 مصريًا عائدين من الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسي علم الدولي جنوب البحر الأحمر، صباح الأربعاء، رحلة طيران قادمة من الأردن، تقل 65 مصريًا عائدين من عمان، وذلك حسب جدول التشغيل المعلن بالمطار لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية وأجنبية.

ومن المقرر أن يخضع المصريون العائدون للحجر الصحي لمدة أسبوع فقط بدلا من 14 يوما.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه سيتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم، للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا صباحًا ومساء، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة 7 أيام.

وأكد أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أنه تم تخصيص أتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين إلى فندق الحجر الصحي بمرسى علم، عقب وصولهم منعا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر إقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسى علم، وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة، بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر الأمنية.