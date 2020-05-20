شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي البدوي يطالب «العمل الدولية» و«اتحاد عمال إثيوبيا» بحل أزمة «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والأمين العام للاتحاد العربي للتعليم والعمال والطباعة، الأربعاء، منظمة العمل الدولية واتحاد عمال إثيوبيا، بأن يكون لهما دور فعال في المشاركة في حل أزمة «سد النهضة».

وطالب البدوي، اتحاد عمال أثيوبيا، بالسعي والتحرك من أجل إقناع القيادة السياسية لديه بالعودة من جديد إلى مائدة التفاوض مع دولتي المصب «مصر والسودان»، والاتفاق معهم حول طريقة وكيفية ملء «سد النهضة» وعدم اتباع سياسة فرض الأمر الواقع، لأنها ليست في صالح الجميع خاصة وأن دول المصب لا تمانع في إقامة السد أو تحقيق التنمية للشعب الإثيوبي.

وأكد البدوي أن القوى الناعمة والتي يعتبر العمال أهم مقوماتها، يجب أن يكون لها دور فعال في حل الأزمة والدفع لاستكمال المفاوضات التي كان يديرها البنك الدولي والحكومة الأمريكية، موضحا أن إصرار الجانب الإثيوبي على موقفه لن يخلف سوى الصراعات داخل القارة السمراء والتي من المفترض أن تتضامن الآن لمواجهة التحديات العالمية خاصة البطالة وندرة فرص العمل، وأثار فيروس «كورونا» على قضايا العمل والعمال.

كما طالب البدوي بضرورة تدخل منظمة العمل الدولية من أجل نزع فتيل الأزمة لحماية عمال المنطقة بأكملها، لأنه في حالة إصرار الجانب الإثيوبي على سياسته في طريقة ملء الخزان سيتسبب في فقدان نحو مليون وظيفة، ناهيك على الضرر الواقع على الملايين العاملين في مجال الزراعة، إضافة إلى تأثيره على الأمن الغذائي المصري، بتقليل معدل الحاصلات الزراعية وارتفاع أسعارها وكذلك زيادة ملوحة الأرض وتقليل خصوبتها والتأثير على الأحياء المائية والأسماك والسياحة النيلية.

وشدد البدوي على ضرورة تحرك المجتمع العمالي الدولي للدفاع عن حق شعب مصر وفي القلب منه العمال، في المياه لأن حياة الشعوب ترتبط بها.

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