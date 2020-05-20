شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الفنادق: 45 فندقا استوفوا ضوابط واشتراطات السلامة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، أن هناك 45 فندقًا استوفوا كافة ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التى اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وفى طريقهم لاستخراج شهادات الاعتماد من قبل وزارة السياحة.

وأوضح الشاعر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن اللجان لازالت تعمل على مدار اليومين المقبلين، حيث هناك فنادق آخرى ستحصل على موافقات غدا وبعد غد لعودة العمل، وكل من سيستوفى الشروط سيحصل على شهادات الاعتماد فورا ويمكنها استقبال نزلاء خلال عيد الفطر.

ونوه إلى أن الغرفة طالبت جميع الفنادق التى لم تحصل على الاعتماد برد أى مقدمات حجز للعملا، وذلك بناء على تعليمات وزارة السياحة والآثار، حيث أهابت بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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وبلغ عدد الفنادق التى تسلمت الشهادات حتى الآن من إجمالى من استوفوا الشروط 18 فندقًا من فنادق محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد استيفائها كافة.

وأوضح عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه خلال الأربعة أيام الماضية قام عددا من لجان الفحص المشتركة بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، بتفتيش ومراجعة 27 فندقًا فى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.

وقد أسفرت نتائج الفحص عن أن 9 من 16 فندقًا بمحافظة البحر الأحمر، وفندقين من أربعة فنادق بمطروح، و7 فنادق بمحافظة جنوب سيناء، استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التى اعتمدها مجلس الوزراء وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء.

وأضاف أن باقى الفنادق التى تم فحصها بالمحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائهم للاشتراطات سيقوموا بتوفيق أوضاعهم وإعادة عملية الفحص لهم لاحقًا، وستستمر لجان الفحص فى أعمال التفتيش تباعا على الجميع الفنادق التى تقدمت بطلبات إعادة التشغيل الى غرفة المنشآت الفندقية .