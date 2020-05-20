شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لاتفاق حول سد النهضة وفقا لإعلان المبادئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأربعاء لاتفاق ودى بين مصر والسودان وإثيوبيا وفقا لاتفاق إعلان المبادىء الموقع بين الدول الثلاث، بشأن سد النهضة الإثيوبى.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة فى بيان له منذ قليل، على أهمية إعلان المبادىء الموقع عام 2015 بشأن سد النهضة والدواعى للتعاون والقائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية وفقا لمبادىء القانون الدولى.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يتابع التطورات المتعلقة بسد النهضة، عن كثب، لافتا إلى التقدم الجيد فى المفاوضات بين الدول الثلاث .

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وحث الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف الثلاثة على المثابرة فى الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية وتحقيق اتفاق مفيد.

الجدير بالذكر أنه عقد أمس الثلاثاء، اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، فضلاً عن وزيريّ الخارجية والري ورئيسيّ جهازيّ المخابرات للبلدين الشقيقين.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى إن الاجتماع تناول ملف سد النهضة الاثيوبي من كافة جوانبه. وقد أوضح د. حمدوك رئيس وزراء السودان خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالاً برئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.