شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موازنتك.. حجم الإيرادات المتوقعة بموازنة 20/21 وكيفية توزيعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات قدرها تريليون و288 مليارا و753 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد 2020/2021 مقابل تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه العام الجارى 2020/2019، زيادة قدرها 154 مليارا و329 مليون جنيه.

وتتمثل فى الإيرادات التى تتحق من عمليات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر عن طريق الوحدات والأجهزة الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وتشتمل على (الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من ضرائب على الدخول وضرائب القيمة المضافة، والضرائب الجمركية)، كما تشمل الإيردات العامة المنح المحصلة من الداخل والخارج وكذلك الإيرادات الأخرى من فوائض الهيئات الاقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات المختلفة.

وفى هذا الصدد، نستعرض توزيع الإيرادات على البنود المختلفة:

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1- الضرائب: تستهدف الحكومة خلال العام المالى الجديد 2020/2021 نحو 964 مليارا و777 مليون جنيه مقابل 856 مليارا و616 مليون العام الجارى 2019/2020.

2- المنح: تقدر خلال العام المالى الجديد 2020/2021 بنحو 2 مليار و209 مليون جنيه مقابل 3 مليار و805 مليون جنيه العام الجارى 2019/2020، وكانت قد بلغت عام 2018/2019 نحو 2 مليار و609 مليون جنيه.

3- الإيرادات الأخرى: قدرت خلال العام المالى الجديد 2020/2021 بنحو 321 مليارا و766 مليون جنيه مقابل 274 مليارا جنيه و3 ملايين العام الجارى 2019/2020.