شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتدخل لو مش لابسها.. الكمامة شرط لدخول دار القضاء العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار بدرى عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تعليماته إلى الأمن الإدارى بعدم دخول أى مواطن إلى دار القضاء العالى دون ارتداء الكمامة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها المحكمة مع عودة العمل بها فى الأول من يونيو المقبل.

كما كلف عبد الفتاح، حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتعليمات التى أصدرها بشأن إجراءات الوقاية. ووضع رئيس المحكمة عددا من الإجراءات التى تتبع مع عودة العمل بالمحكمة حفاظا على المواطنين سواء القضاة أو الموظفين أو المتقاضين أو المحامين.

من بين هذه الإجراءات، تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفنى، و قصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين، والالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم.

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ويعود العمل بجميع دوائر محكمة الاستئناف فى الأول من يونيو المقبل، حيث وضع رئيس المحكمة قواعد العودة، على أن تعمل الدوائر لمدة 4 أيام فى الأسبوع.

وكان المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قد أصدر بيانا بعودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن. وتوقف العمل بالمحاكم منذ شهر ونصف الشهر، ومنذ أسبوع عاد العمل بالمحاكم تدريجيا مع بداية شهر مايو، بعد أن أعلنت المحاكم بإختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ومنذ بداية مايو الجارى عاد العمل بشكل جزئى فى دوائر محكمة الاستئناف.