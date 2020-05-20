شكرا لقرائتكم خبر عن 586 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان الكيمياء إلكترونيًا على التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى اليوم الأربعاء، طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان مادة الكيمياء إلكترونيًا على التابلت من المنزل فى آخر يوم بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، حيث من المقرر أن يمتحن قرابة 586 ألف طالب وطالبة امتحان الكيمياء إلكترونيًا من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر

ويؤدى الطلاب الامتحان على مجموعتين الأولى من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا والثانية من 12 ظهرًا حتى الثالثة عصرًا.

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وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/.

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain.