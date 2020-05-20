شكرا لقرائتكم خبر عن صيادلة القاهرة تقترح تحويل نوادى اتحاد المهن الطبية لمقرات لعزل الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترحت نقابة صيادلة القاهرة على اتحاد نقابات المهن الطبية، تحويل نوادي الاتحاد أو تأجير فندق لأعضائه وأسرهم الذين يحتاجون للعزل بدون رعاية طبية، بسبب جائحة كورونا، وعدم توافر أماكن لعزل الأعضاء بالنقابات الأربعة أعضاء الاتحاد "الأطباء البشريين، الأطباء البيطريين، أطباء الأسنان، الصيادلة"، مشيرة إلى أن ذلك إيمانا من النقابة بالدور المنوط بها نحو أعضائها فى ظل الظروف الراهنة من جائحة كورونا والعبء الملقى على الفريق الطبي بكل قطاعاته.

و قال الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، رئيس اللجنة الإعلامية بالنقابة، لـ"الخليج 365"، إن النقابة أرسلت خطاب رسمى يوم الأحد، قبل يوم من اجتماع اتحاد نقابات المهن الطبية، لطلب سرعة الإعلان وطلب تأجير مستشفى مجهزة لحالات العزل التى تحتاج رعاية طبية من أعضاء اتحاد المهن الطبية وأسرهم، وتوفير مسحات طبية لأعضاء الاتحاد وأسرهم الذين خالطوا حالات إيجابية.

Advertisements

وأشار إلى أن المذكرة تضمنت رفع مبلغ التعويض في الوفاة لما لا يقل عن 250 ألف جنيه وخاصة أن إيرادات الاتحاد السنوية تتعدى 2 مليار جنيه، لافتا إلى أن تأخر إعلان رفع المعاش الاتحاد حتى الاثنين، رغم قرار الجمعية العمومية بزيادته إلى 900 جنيه بدون زيادة الاشتراكات قد يحقق فائض لدى الاتحاد مبلغ "مائة مليون جنيه".

و كان قد قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال اجتماعه أمس الأثنين، تكليف مشروع العلاج للتعاقد مع مستشفيات لعزل الأطباء المصابين بفيروس كورونا، وفتح الاشتراك في مشروع العلاج فترة استثنائية من 1 يونيو حتي 15 يونيو2020، ومخاطبة وزارة الصحة لتوفير كواشف pcr أو التعاقد عليها من خلال الشراء او الاستيراد، بالإضافة إلى عمل دراسة جدوي لإنشاء مصنع او خط إنتاج لتصنيع الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية، والموافقة علي ان يكون انعقاد مجلس الاتحاد من خلال برنامج زووم خلال تلك الفترة مراعاة للاجراءات الاحترازية، وزيادة المعاش لـ900 جنيه بدءًا من يناير 2020 وصرف الفروق للأعضاء المُستحقين.