حدث ليلاً| كورونا يتخذ مسارا خطيرا وتوقع الوصول لألف حالة يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وزير الري يدخل الحجر المنزلي لـ 14 يومًا

أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، التزامه الحجر المنزلي لأسبوعين، وذلك تعليقًا على لقائه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير شئون الإعلام: كان هناك رغبة لرفع الحظر نهائيًا بعد عيد الفطر

عقب الدكتور أسامة هيكل وزير شئون الدولة للإعلام عن ارتفاع عدد مصابي كورونا يوم أمس الثلاثاء ليصل إلى 720 مصاب، قائلًا: "الرقم بالنسبة لنا صادم".

للتفاصيل.. اضغط هنا

ساويرس يعلن إصابة شقيقه بكورونا: اكتشفها في سويسرا وتماثل للشفاء

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن شقيقه اكتشف إصابته بفيروس «كورونا» أثناء تواجده في سويسرا لإجراء جراحة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مدير حميات إمبابة عن ارتفاع مصابي كورونا: "نزيد بمتوالية هندسية"

عقب الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا اليوم لتصل إلى 720 مصاب.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أحمد موسى منتقدًا تصرفات المصريين: أتوقع ارتفاع الإصابات لألف حالة يوميًا

عقب الإعلامي أحمد موسى على ارتفاع معدل إصابات فيروس كورونا اليومية لتصل إلى 720 حالة، قائلًا: "ارتفاع عدد الإصابات كان متوقعًا كما هو متوقع ارتفاعها أيضا بعد عيد الفطر المبارك".

للتفاصيل.. اضغط هنا

كورونا يتخذ مسارا خطيرا لدى هؤلاء

قالت الجمعية الألمانية لطب الصدر والجهاز التنفسي إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يتخذ مسارا خطيرا يهدد الحياة لدى بعض المرضى، هم: الأشخاص، الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والرئة كالربو والانسداد الرئوي المزمن (COPD).

للتفاصيل.. اضغط هنا

الإدارة الأمريكية تمنح شركة جديدة عقدا لإنتاج أدوية كورونا

منحت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقدا تبلغ قيمته 812 مليون دولار لشركة أمريكية لتصنيع الأدوية لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بهدف إنهاء الاعتماد على الخارج.

للتفاصيل.. اضغط هنا

كورونا في الوطن العربي: على أعتاب الـ200 ألف إصابة.. ودولة واحدة بلا إصابات

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد - 19" بالوطن العربي إلى 190 ألفا و940 إصابة، وبلغ عدد الوفيات ألفين و561 حالة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الولايات المتحدة تمدد أمرا يسمح بطرد المهاجرين بسبب مخاوف كورونا

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديدا لأجل غير مسمى لأمر يسمح للمراقبة الحدودية الأمريكية بطرد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية، مشيرة إلى مخاوف الصحة العامة وسط جائحة فيروس كورونا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الجيش الليبي يعلن تحريك القوات في طرابلس ويدعو لإنشاء منطقة خالية من الاشتباكات

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، تحريك القوات في جميع محاور القتال في طرابلس، لمسافة 2 - 3 كيلومتر، وذلك لإتاحة الفرصة في مساحة طرابلس لتأدية الشعائر الدينية، وتبادل الزيارات والتواصل بين الليبيين، كما هو جاري في شمال وشرق وغرب البلاد.

للتفاصيل.. اضغط هنا