رئيس "شمال الدلتا" للكهرباء يكشف استعدادات الشركة لعيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

أعلن رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، المهندس محمد عسل، رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الشركة، استعدادًا لاقتراب حلول عيد الفطر المبارك، ولتأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات نطاق الشركة بمحافظات (الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط).

قال "عسل"، في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات، أبرزها الالتزام التام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام الشركة والمتابعة المستمرة على مدار الساعة مع تواجد (قيادة) بالشركة للمتابعة مع النوبتجيات المتواجدة بكافة القطاعات لتأمين استمرارية التغذية الكهربائية علي مدار (24) ساعة.

وأوضح أنه تم التنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظات نطاق الشركة لإزالة أي شكاوى، ورفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الصيانة وإزالة الأعطال وجاهزيتهم في حال حدوث أي عطل، مشددًا على إلغاء أعمال الصيانة أثناء فترة العيد.

وأكد على متابعة العاملين بمركز تلقي الشكاوى الموحد على الرقم (121) للرد على شكاوى المشتركين على مدار الساعة بالإضافة لجاهزية ماكينات الطوارئ والمحولات المحمولة لمواجهة أي ظروف طارئة لتأمين التغذية الكهربائية للأماكن الحيوية.

وأشار إلى أنه سيتم تشغيل كافة مقرات الشبكات بالقري نطاق الشركة والبالغ عددها (187) مقر لتيسير عملية الشحن ومتابعة الأعطال مع تواجد نوبتجيات بكل إدارة عامة بالقطاعات الفنية وقطاعات التشغيل لمجابهة أي احداث طارئة.​