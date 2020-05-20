أخبار مصر | برلماني يطالب بتفعيل خدمة الإسعاف الطائر لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بتفعيل خدمة الإسعاف الطائر لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن أهمية تفعيل خدمة الإسعاف الطائر ضمن إجراءات الحكومة لمجابهة فيروس كورونا

وأكد "عامر" أن أزمة فيروس كورونا، تفرض استحداث وسائل نقل للمصابين بالفيروس تكون آمنة على حياة المصابين وأيضا المواطنين الآخرين.

وأضاف النائب البرلماني: السير في الطرق العادية قد يمثل فرصة لانتشار الفيروس، خاصة وأنه في أحيان كثيرة يتم الطلب من المريض الحضور بنفسه إلى المستشفى، ولذلك فإن الحل يكمن في تفعيل خدمة الإسعاف الطائر، وتزويده بالإمكانيات المطلوبة.

وأوضح: الإسعاف الطائر، خدمة إسعافية متقدمة تستخدم الطائرات لنقل الحالات الحرجة جوًا إلى المستشفيات التي تستطيع التعامل مع الحالات بأسرع وقت ممكن، وذلك يحقق أمان نقل المصابين وأيضا حماية المواطنين

ولفت إلى أن الأزمة الحالية تستدعي بالطبع الاهتمام بهذا المشروع وسرعة دخوله الخدمة بشكل مكثف وسريع، بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع في هذا الشأن.