أخبار مصر | برلماني يطالب بتفعيل خدمة الإسعاف الطائر لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بتفعيل خدمة الإسعاف الطائر لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن أهمية تفعيل خدمة الإسعاف الطائر ضمن إجراءات الحكومة لمجابهة فيروس كورونا
وأكد "عامر" أن أزمة فيروس كورونا، تفرض استحداث وسائل نقل للمصابين بالفيروس تكون آمنة على حياة المصابين وأيضا المواطنين الآخرين.
وأضاف النائب البرلماني: السير في الطرق العادية قد يمثل فرصة لانتشار الفيروس، خاصة وأنه في أحيان كثيرة يتم الطلب من المريض الحضور بنفسه إلى المستشفى، ولذلك فإن الحل يكمن في تفعيل خدمة الإسعاف الطائر، وتزويده بالإمكانيات المطلوبة.
وأوضح: الإسعاف الطائر، خدمة إسعافية متقدمة تستخدم الطائرات لنقل الحالات الحرجة جوًا إلى المستشفيات التي تستطيع التعامل مع الحالات بأسرع وقت ممكن، وذلك يحقق أمان نقل المصابين وأيضا حماية المواطنين
ولفت إلى أن الأزمة الحالية تستدعي بالطبع الاهتمام بهذا المشروع وسرعة دخوله الخدمة بشكل مكثف وسريع، بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع في هذا الشأن.
720 إصابة جديدة بـ"كورونا"
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى الأمس.
من جهته، قال المتحدث الرسمي للوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.
وكشف عن تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
659 حالة وفاة
وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.