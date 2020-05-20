شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب لقائه محافظ الدقهلية.. وزير الري يخضع للحجر المنزلي أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأربعاء، أنه سيلتزم بالحجر المنزلي لأسبوعين، وذلك بسبب لقائه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الذي تأكدت إصابته بفيروس «كورونا»

وقال الوزير: «سألتزم بالحجر المنزلي أسبوعين».

كان الدكتور محمد عبدالعاطي قد أعلن، في بيان مساء الاثنين، أنه بصحة جيدة وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا»، خلال لقائه محافظ الدقهلية، وشملت تلك الاجراءات ارتداء الكمامات وقفازات، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي.

وأشار الوزير إلى انه سيتم تعقيم المكتب بالمطهرات، وفحص كل المخالطين في ضوء الحرص على صحة العاملين بالوزارة.

وأعرب عبدالعاطى عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وأهاب بكل المصريين بضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وأن ذلك الفيروس اللعين قريب من الجميع.

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