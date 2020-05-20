شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت وزارة التموين لتوفير السلع والمنتجات قبل عيد الفطر المبارك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين، لاستقبال عيد الفطر المبارك، لمتابعة المطاحن والمخابز بالقطاعين العام والخاص، لضمان توفير الخبز للمستهلكين بكافة المناطق بسهولة ويسر، وكذلك المرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات والأسواق، خلال فترة العيد، للتأكد من توافر مستلزمات العيد والسلع الغذائية والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات وتوافر أسطوانات البوتاجاز والسولار والبنزين بأنواعه.

”الخليج 365”، ينشر تقريرا معلوماتيا عن خطة وزارة التموين خلال عيد الفطر المبارك فى نقاط التالية:

1- السماح لـ30% من المخابز بالحصول على إجازة خلال عيد الفطر المبارك.

2- صرف حصة يومين من الدقيق للمخابز كمخزون اضافى استراتيجى.

3- إعادة فتح جميع المجمعات ثانى أيام العيد.

4- التنبية على المحلات والسلاسل التجارية باتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

5- التصدى لظاهرة بيع الألعاب النارية نظراً لخطورتها وتأثيرها الضار على الصحة والبيئة.

6- متابعة توافر كافة مستلزمات العيد بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية والأسواق والتأكد من جودتها وصلاحيتها وأسعارها ومنها "الكعك والبسكويت "بالمجمعات الاستهلاكية.

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7- إعادة فتح المخابز من الساعة الخامسة صباحًا حتى الخامسة مساءً وبعض المخابز ستعمل حتى التاسعة مساءً اعتبارا من أول يوم العيد.

8- تحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام 25-24-23 مايو 2020 مقدما طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل مخابز.

9- تشكيل لجان لمتابعة توافر أسطوانات البوتاجاز خلال أيام عيد الفطر المبارك.

10- التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول على فتح الشحن أمام المستودعات طبقا للحصص المقررة، وذلك من محطات التعبئة الرئيسية التابعة لشركة الغازات البترولية.

11- تحديد مسؤول عن كل مستودع بوتاجاز للإشراف على عملية توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية لضمان توافر الاسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلى والتجارى بالأسعار المقررة.

12- تشكيل غرفة عمليات من قطاع الرقابة والتوزيع لمتابعة منظومة عمل المنشآت التموينية.

13- التصدى للباعة الجائلين والتركيز على المناطق الشعبية التى ينتشر بها هؤلاء الباعة.

14- تلقى شكاوى المواطنين عبر تطبيق الواتس آب 01112215281 وفاكس 27957532/02 بالإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية.