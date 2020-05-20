خطة تطوير السكة الحديد بالعام الجديد.. أبرزها توريد 1300 عربة ركاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت خطة العام الثالث (2020/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (2018/2019 – 2021/2022)، تفاصيل ومُستهدفات تطوير مرفق السكة الحدید، وذلك ضمن مُستهدفات قطاع النقل فى خطة عام 2020/2021، والتى تتضمن تورید 1300 عربة ركاب، 220 جرارا، (6) قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، 140 عربة بضائع، وإعادة تأهيل 181 جرارا.
فضلا عن تطوير الأعمال الإنشائية لعدد 1102 مزلقانا، وتطویر نظم التحكم والتشغيل لعدد 1120 مزلقانا، وتطوير المحطات وإنشاء الأسوار وتطوير الاستراحات، وتزويد المحطات ببوابات إلكترونية.
ونستعرض فيما يلى مُستهدفات خطة العام المالى 20/2021 لتطوير مرفق السكة الحديد:مشروع الوحدات المتحركة وتجديد العربات
يتضمن هذا المشروع تورید 1300 عربة ركاب، 220 جرارا، (6) قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، 140 عربة بضائع، وإعادة تأهيل 181 جرارا وغيرها من أعمال التجديد.مشروع المنشآت الثابتة على الخطوط الحديدية
ويهدف إلى استكمال تنفيذ أعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات بخطوط السكك الحديد،
وتتضمن الأعمال ما يلى:
تطوير الأعمال الإنشائية لعدد 1102 مزلقانا.
تطویر نظم التحكم والتشغيل لعدد 1120 مزلقانا.
تطوير المحطات وإنشاء الأسوار وتطوير الاستراحات، وتزويد المحطات ببوابات إلكترونية.مشروع تجديد الخطوط الحديدية
تنفيذ أعمال ازدواج وتأهيل الخطوط القائمة مع إنشاء خطوط جديدة لتحقيق عوامل السلامة والأمان لخطوط السكك الحديدية.
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