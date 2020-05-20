شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان فتح باب التقدم للعام الجديد.. 15 معلومة عن المدارس اليابانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل اليوم الأربعاء، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلبات التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2020/2021، ولمدة 15 يومَا، من خلال الرابط التالى ، نقدم فى التقرير التالى 15 معلومة عن المدارس اليابانية.
1 ـ التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1.
2 ـ تدرس المنهج المصرى الجديد 2.0.
3 ـ تطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية التى تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعى.
4 ـ تتميز بتدريس مناهج دراسية حديثة ولغة أجنبية برياض الأطفال.
5 ـ لغة التدريس فى المدارس فهى اللغة الإنجليزية.
6 ـ تدريس منهج المستوى الرفيع فى اللغة الإنجليزية Connect Plus.
7 ـ المصروفات الدراسية تصل ما يقرب من 11 ألف جنيه بجانب الزى وتطبيق التواصل بين الطلاب والمدرسة.
8 ـ يجب أن يكون ولى الأمر مصرى الجنسية للتقديم لأبنه.
9 ـ يشترط أن يكون سن الطفل المراد التقديم له فى KG1 من 4 سنوات حتى 5 سنوات إلا يوم واحد.
10 ـ احتساب سن الطفل يكون فى 1 أكتوبر 2020.
11 ـ يتم التقدم لها حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر للأكبر سنًا.
12 ـ يشترط الالتزام بالإقامة فى المنطقة المحيطة بالمدرسة المتقدم اليها وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر.
13 ـ أو مستند رسمى يرجع تاريخة إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر يثبت الإقامة فى النطاق المطلوب.
14 ـ دفع مقدم المصروفات الدراسية 10% من قيمة المصروفات الكاملة تسدد على الحساب الموحد للمدارس.
15 ـ تعلن وزارة التربية والتعليم غدا الأربعاء كافة الشروط الخاصة بالتقدم.
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