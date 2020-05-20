شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة المصريين العائدين من الخارج داخل أتوبيس يقلهم للعزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتابت الفرحة المصريين العائدين من الخارج، بعد وصولهم بسلام إلى أرض الوطن، وخلال اتجاههم إلى المدينة الجامعية بجامعة عين شمس، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وهو ما ظهر فى فيديوهات متداولة عبر منصات السوشيال ميديا.

وتفاعل المصريين العائدين من الخارج، خلال تواجدهم فى أتوبيسات النقل العام التى تنقلهم للعزل الصحى فى المدينة الجامعية، على الأغانى الشعبية.





وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قام بجولة تفقدية بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس بمنطقة مصر الجديدة.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والدكتور أيمن صالح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية.

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وأجرى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، جولة تفقدية لجميع مبانى المدينة الجامعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصريين العائدين من الخارج.

وأشاد وزير التعليم العالى، بمستوى النظافة والصيانة لكل المبانى السكنية والغرف والمطعم و غيرها من الملحقات و ما بها من تجهيزات على أعلى مستوى، مع وجود كافة الخدمات التى يحتاجها أبناء مصر العائدين من الخارج من تغذية ووسائل ترفيهية وغيرها.

كانت جامعة عين شمس قد أجرت صيانة شاملة للمدينة الجامعية بنات منذ العام الماضى وفق خطة زمنية تم تنفيذها على عدة مراحل متتالية حتى تكون مجهزة على أعلى مستوى لخدمة طالبات الجامعة، وحالياً تقوم بدورها فى استقبال أبناء مصر العائدين من الخارج وخدمة الوطن فى ظل الظروف الصحية الطارئة التى يشهدها العالم حالياً فى مواجهة جائحة كورونا المستجد.