أخبار مصر | عاجل.. احباط هجوم مسلح برفح وتصفية 4 إرهابيين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. احباط هجوم مسلح برفح وتصفية 4 إرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر أمنية إن أحد الكمائن الأمنية الساحلية بمدينة رفح نجحت في احباط هجوم إرهابي لعناصر إرهابية حاولت استهداف الكمين إلا أن القوات كانت على يقظة وحذر شديدين في ظل معلومات مسبقة باعتزام العناصر تنفيذ عملية إرهابية خلال الايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك.

من جانبها ردت القوات بحزم شديد وأجبرت العناصر على الفرار من محيط الكمين وبتمشيط محيط الكمين عثرت القوات على 4 جثث للعناصر الإرهابية.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أعلن في وقت سابق، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشددًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".

وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.

وشدد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، في كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسي، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما يلاحق العار الإرهابيين وأعوانهم.