مصر | حلم الآثار يسقط "مقاول وفران" في قبضة الأمن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر حلم الآثار يسقط "مقاول وفران" في قبضة الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"حالنا وقف بسبب الكورونا ومش عارفين نشتغل".. هكذا علل المقاول المتهم بالحفر أسفل منزل بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، التنقيب عن الآثار، موضحا خلال التحقيقات التي أجريت معه، بأنه كان يعمل في مجال المقاولات والسمسرة، وتوقف شغله بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار عدوي فيروس كورونا.

وأضاف المتهم، أنه اتفق مع المتهم الثاني "صاحب فرن"، على الحفر أسفل المنزل المضبوطين داخله بشارع سعد زغلول، تنقيبا عن الآثار وبيعها بعد ذلك، معقبا: "مش هشتغل في المقاولات تاني"، مشيرا إلى أنهما بدأ في الحفر أسفل المنزل، مستغلين انشغال الشرطة في تطبيق قرار حظر التجوال، حيث كانا يحفران بعد الإفطار.

وواصل المتهم خلال التحقيقات التي أجريت معه، بأنهما حفرا أسفل الأرض بعمق 11 مترا، وحال استكمالهما الحفر مساء أول أمس، في وقت الحظر، فوجئا بقوات الشرطة تداهم المنزل، وتقبض عليهما، وتتحفظ على أدوات الحفر المستخدمة في عملية الحفر.

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من القبض على مقاول وصاحب فرن، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، مفادها قيام مقاول خمسيني العمر، وصاحب فرن، بالحفر أسفل منزل بنطاق القسم، تنقيبا عن الآثار.

تحريات العقيد أحمد الوتيدي مفتش مباحث غرب الجيزة، أكدت صحة المعلومات الواردة، وقيامهما بالحفر أسفل منزل بشارع سعد زغلول.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بمداهمة المنزل المشار إليه، وسرعة القبض على المتحري عنهما، وأُعدت مأمورية برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الجيزة، ومعاونه الرائد هشام فتحي، وبمداهمة المنزل المشار إليه، وتبين حفرهما أسفله بعمق 11 مترًا، وقطر متر، وعُثر على أدوات الحفر.

وتمكنت القوات من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت معهما بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.