مصر | تواصل عمليات التبريد لأحد المباني المشتعلة بالمعادي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر تواصل عمليات التبريد لأحد المباني المشتعلة بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، عملية تبريد النيران الناتجة عن حريق هائل الذي نشب بأحدي المباني التابعة لمول بيع سيراميك، قرب الطريق الدائري ناحية منطقة صقر قريش بالمعادي.

وتسبب هذا الحريق في تعطل حركة المرور بصورة كبيرة على طريق "الأوتوستراد" في الاتجاهين، المؤدي للسيدة عائشة والاتجاه الآخر المؤدي إلى منطقة صقر قريش والمعادي.

ووصلت 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق بعد انتقاله لأحد مولات بيع السيراميك الشهيرة قرب الطريق الدائري.

كما تبين من المعاينة أن السيراميك والمواد الأسمنتية ساعدت على الاشتعال.

في سياق آخر، أصدرت الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، حكمًا بالبراءة لخمس موظفين بمصلحة الجمارك متهمين بالتزوير، وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي.

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وحررت هيئة الرقابة الإدارية محضرًا تتهم فيه خمسة موظفين بمصلحة الجمارك بالتزوير في بعض الشهادات الجمركية لمصلحة صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، وقد تولى الدفاع الأستاذ هادي حسين التهامي المحامي، والأستاذ أحمد مخيمر حداد المحامي، وتمكن فريق الدفاع من اقتناص الحكم بالبراءة.

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة من ضبط أربعة عناصر إجرامية بـ"البحيرة والإسكندرية" وبحوزتهم أكثر من 350 طربة لمخدر الحشيش وكميات من مخدر الأفيون بقصد الاتجار.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثلاثة أشخاص (سائق، عاطلين – مقيمين بالغربية والإسكندرية– لهم معلومات جنائية مسجلة) تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة المركز، وبحوزتهم (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 25 كيلو جرام" - مبلغ مالي - عدد 3 هواتف محمولة).

كما تابعت الإدارة نشاط أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش - عدد 3 لفافات مختلفة الأحجام لذات المخدر "وزنت 12،400 كيلو جرام" - كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارتين في عملية النقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (اثنان مليون و600 ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.