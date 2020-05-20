إطلاق مبادرة لممارسة الأنشطة الرياضية في المنزل

قامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت إشراف الدكتور إسماعيل عبد الغفار بإطلاق مباردة عربية من أجل ممارسة الأعمال والأنشطة الرياضية في المنزل وجاء ذلك أيضاً تحت إشراف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس اللجنة الألومبية المصرية المهندس هشام حطب وذلك لاستغلال الوقت والفترة التي تمر بها البلاد.

وبدأت هذه المبادرة عملها بتنظيم بطولة الرمالية التي تدعى هوم ليزر شوتنج وذلك الأمر بالتعاون مع كلاً من الاتحاد المصري للخماسي الحديث والبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي الخاص بالاتحاد وهذا المنافسة تحدث في المنزل وذلك الأمر من باب التباعد الاجتماعي والتحفيز على عدم النزول من المنزل نهائياً والحفاظ على الصحة.