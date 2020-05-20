معلومات هامة عن حريق مستشفى حميات إمبابة

قام محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بالتعرف على جميع معلومات الحريق الخاص بمستشفى إمبابة وحدث ذلك في ثلاثة نخلات داخل المستشفى وامتد هذا الحريق إلى باقي المخلفات في سطح المستشفى وقامت فرق الحماية المدنية في في الجيزة بالسيطرة على هذا الحريق والقضاء عليه.

وقام بالتأكيد أنه لا ينتج عن هذا الحادث أي خسائر أو إصابة ولم يتأثر أي مريض متواجد في المستشفى وتم العمل على اتخاذ جميع الإجراءات بصدد هذا الشأن، ومن ناحية أخرى قام محافظ الجيزة بالتأكيد على قيام جميع هيئات نظافة على تفادي أي أثار ناتجة عن الحريق مع العمل على تهذيب الأشجاء المتواجدة داخل المستشفى لعدم حدوث هذا الحادث مجدداً.