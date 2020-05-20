تعرف على الأرصاد الجوية ليوم الأربعاء في مصر

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدل طوال الليل في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيكون لطيف في السواحل الشمالية، كما أنه معتدل في شمال الصعيد ومائل للحرارة في جنوب الصعيد، كما أنه من المفترض أن يكون الطقس حار على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة في السواحل الشماسية ومشمس في الصعيد.

فتتأثر السواحل الشمالية بحدوث امتداد مرتفع في شرق البحر المتوسط كما أن القاهرة أيضاً تتأثر بهذا الامتداد، ومدن السواحل الشمال هي كلاً من الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وأسيوط والأقصر وأسون وسوهاج ومدن البحر الأحمر وهي مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا ومرسى علم وشلاتين وحلايب وشرم الشيخ، المجمل العام الطقس لا بأس به.