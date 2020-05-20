شكرا لقرائتكم خبر عن خروج أصغر طفلين مصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهما فى مستشفى العجوزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج اليوم أصغر طفل وطفلة، من المصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، من مستشفى العجوزة، بعد تعافيهم من الفيروس المستجد.

وأكدت لوزارة الصحة، شفاء أصغر حالتين، طفل وطفلة اتولدوا فى نفس اليوم وتعافوا بنفس اليوم، تحدوا المرض وعادوا للحياة ليستمر خروج الأمل من الألم، بفضل الله ثم مجهود أبطال العجوزة".

وكان وزارة الصحة والسكان، سجلت أمس الثلاثاء، أعلى معدل إصابات يومى بفيروس كورونا بواقع 720 حالة بنسبة 5.3 % من إجمالى الإصابات. Advertisements

كما أعلنت الوزارة عن خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة.



وأوضحت أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.















