شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توفر بوابات تعقيم بمداخل مبانيها وتطلق حملات توعية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت محافظة الجيزة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومن بينها نشر عدد من بوابات التعقيم الألية بمداخل دواوين الأحياء والمصالح الحكومية، حيث تم تركيب كابينة تعقيم بمدخل الوحدة المحلية لمركز الواحات البحرية، وذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.

و تعمل كابينة التعقيم بنظام الخلايا الضوئية فور دخول الموظف تقوم بنثر رزاز من المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على جميع العاملين بالوحدة المحلية والمترددين عليها.

كما واصلت أجهزة محافظة الجيزة الدفع بسيارات تجوب الشوارع للتوعية بالوقاية من كورونا، وحذرت الحملات من التجمعات والاختلاط والحفاظ على التعقيم وارتداء المسكات والتزام المواطنين منازلهم للوقاية من فيروس كورونا .

وفى السياق واصلت محافظة الجيزة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وذلك من خلال إطلاق حملات تعقيم على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين، شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا .

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واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية آمنة للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .

كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.