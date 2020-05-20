شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم تسيير 3 رحلات استثنائيه للجسر الجوى لعودة المصريين العالقين من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير وزارة الطيران المدنى، اليوم الأربعاء، 3 رحلات طيران استثنائية إلى دولة الإمارات العربية، ضمن الجسر الجوى لإعادة المصريين العالقين المصريين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة إن الشركة الوطنية مصر للطيران من المقرر إن تسير رحلتين إلى مدينة أبوظبى علي أن تعود الرحلتين الي مطار القاهرة، كما تسير رحلة واحدة الي مدينة دبى تابعة لشركة إير كايرو على أن تعود إلى مطار أسيوط .

ومن المقرر أن يجرى الحجر الصحى بمطاري القاهرة وأسيوط، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحى المخصصة من قبل الدولة.

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وتطبيق القرار الجديد الخاص بتقليل مدة الحجر لمدة 7 أيام شريطة أن تكون نتيجة التحليلات سلبية للعينات وفى حال ذلك يتم خروج العائد من الحجر ليستكمل العزل الباقى بمنزله ومن يثبت أيجابية حالته فإنه يتم تحويله إلى المستشفى لتلقيها العلاج والإجراءات الطبية المتعارف عليها وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.