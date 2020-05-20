شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: جار تقييم أبحاث طلاب النقل ومتابعة النتيجة إلكترونيًا على إدمودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه جار تقييم أبحاث طلاب النقل إلكترونيًا وورقيًا فى المدارس، موضحة أن النتيجة للطلبة فور تقييم المدرس لها قريبا لجميع الطلاب، ويمكن متابعة أيقونة تقييم البحث الذى تم رفعه على منصة إدمودو، حيث يتابع الطلاب الذين قدموا البحث إلكترونيًا منصة إدمودو وورقيًا بالنسبة لمن تقدم فى المدرسة.

جدير بالذكر أن تقييم الأبحاث من المقرر أن ينتهى خلال الأسبوع الجارى، لبعض الصفوف الدراسية ويتم منح البحث احتياز أو عدم اجتياز

كانت وزارة التربية والتعليم قد بدأت فى استلام الأبحاث حسب الصفوف الدراسية لتسليم المشروعات البحثية لطلاب، من يوم 9 مايو إلكترونيًا وورقيًا، فيما أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المنصة الإلكترونية تعمل بكفاءة تامة فى جميع المدارس.

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كان وزير التربية والتعليم قد شرح طريقة الدخول على منصة "إدمودو" التي سوف يقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيًا، ويمكن الدخول على منصة من خلال كتابة new.edmodo.com.

أوضح أن الموقع باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية، وأول شىء يتم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" حال وجود "أكونت" للطالب على المنصة، وبعدها سوف يجد الطالب فى صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثى لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث فى صيغة بى دى إف، على أن يكون الملف يحتوى على الكود التعريفى بالإضافة للسنة الدراسية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، بالنسبة لصفوف النقل من 3 ابتدائي حتى 2 إعدادي، تعلن نتيجة العام الدراسية أسوة بما هو متبع في الأعوام السابقة، وذلك في موعد اقصاه اسبوع من انتهاء فترة تسليم المشروعات البحثية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم: بالنسبة للشهادة الاعدادية ، تعلن النتيجة بعد انتهاء لجنة النظام والمراقبة من اعمالها وتسليمها لمدير المديرية لاعتمادها من المحافظ، موضحة أنه بالنسبة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الذين لم يؤدوا الامتحان إلكترونيًا وقدموا أبحاثًا، تعلن النتيجة بعد تقدير المشروعات البحثية في مدة اقصاها أسبوعين من انتهاء فترة تسليم المشروعات البحثية.

