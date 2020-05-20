شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توصيات برلمانية للجنة الدفاع والأمن القومى بالنواب فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، حزمة من التوصيات الهامة التى شملت القطاعات المختلفة، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى تقدمت بها إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز التوصيات والاقتراحات للجنة البرلمانية فيما يخص قطاع لشؤون الاقتصادية والاجتماعية :

1- أهمية تقليل التحركات بين المحافظات بالعمل على تسكين العاملين بمحافظتهم قدر الإماكن.

2- وتنظيم الإعلام الفقرات التوعوية عن الإجراءات ضد كورونا سواء فى (المنزل، العمل، الشارع، المواصلات).

3- وأكدت أن القضاء على العشوائيات كان له معاونة فعالة فى المكافحة والوقاية من فيروس كورونا.

4- تؤكد أهمية منع إعادة تكوين هذه العشوائيات والاهتمام بالريف المصرى واحتياجاته.

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5- ضرورة الإهتمام بالإحصاءات وتطورها فى جميع النواحى الإجتماعية .

6 - الاستفادة من إمكانيات المجتمع وتطويعها فى مواجهة الفيروس.

7- أهمية التكافل الإجتماعى بالاسلوب الذى يتماشى مع الأزمة.

8 - استمرار دعم الاقتصاد المصرى وتنمية روافده بما لا يتأثير بسلبيات الأزمة.

9- ضرورة ترشيد القوى العاملة من واقع الموقف الفعلى مع المتابعة الحقيقة لتنظيم أداء العمالة الزائدة والبطالة المقنعة والاهتمام بتشغيل أطقم العمل وورديات العمل لاسيما الأعمال التى تتصل بالخدمات الجماهيرية مع أهمية تنسيق أسس وقواعد العمل والتعاون بين الوزارات وكافة الهيئات.

10- التأكيد على ضرورة الإهتمام بالقوى الناعمة وتفعيلها والذى من شأنه دعم الوعى المجتمعى وإجراءات المواجهة.