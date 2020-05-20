شكرا لقرائتكم خبر عن أدوار العار لـ11 إرهابيا فى واقعة اغتيال الشهيد محمد مبروك بقضية "بيت المقدس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية في لمحاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتناولت حيثيات القضية العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، كما تناولت أقوال مجرى التحريات والذى تحدث عن واقعة اغتيال الشهيد محمد مبروك فى ليلة 11 نوفمبر 2013، بالتفصيل والأدوار التى قام بها المتهمين وهى :

1 ـ الإرهابى توفيق فريج كلف المتهمين بارتكاب الواقعة ضد الضابط الذى حرر محضر التحريات المتهم فيه الرئيس المعزول.

2 ـ المتهم الثانى محمد عفيفى كلف بتحديد محل إقامة الشهيد مبروك، وشارك فى الواقعة الاغتيال.

3 ـ المتهم الثالث بأمر الإحالة محمد بكرى هارون شارك فى تحديد محل الإقامة الشهيد مبروك وشارك فى الواقعة الاغتيال.

4 ـ المتهم محمد عويس رقم 43، بأمر الإحالة أمد المتهم الثالث بصورة للشهيد مبروك وبيانات سيارته.

5 ــ المتهم المتوفى محمد سيد منصور شارك فى التحضير للواقعة على احد مقاهى مدينة نصر، وشارك فى واقعة الاغتيال.

6 ـ المتهم أشرف الغرابلى رقم 11 بالدعوى شارك فى الواقعة وراقب تحرك المجنى عليه.

7 ـ عمرو محمد مصطفى عبد الحميد رقم 26 بأمر الإحالة، شارك فى الواقعة وكان من فريق مراقبة تحرك المجنى عليه من أمام منزله.

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8 ـ وسام مصطفى سيد ، رقم 27 بالواقعة، شارك فى الواقعة وكان المكلفين مراقبة تحرك المجنى عليه من أمام منزله.

9 ـ المتهم المتوفى محمد محسن علي، شارك فى الواقعة.

10 ـ المهم المتوفى فهمى عبد الرؤوف، شارك فى الواقعة.

11 ـ المتهم أحمد عزت، رقم 28 بأمر الإحالة انتظر المتهمين الذين نفذوا الواقعة وامن طريق هروبهم، وسلمهم لوحات معدنية لوضها على السيارة المستخدمة فى الحادث.

12 ـ المتهم انس إبراهيم، رقم 29 بأمر الإحالة شارك فى تهريب المتهم الثانى وكان ينتظره بسيارة فى احد الشوارع القريبة من مكان الحادث.

13 ـ المتهم محمد عبد التواب رقم 14 بأمر الإحالة شارك فى محاولة القتل الأولى، والتى لم تنفذ.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.