شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس يكشف تفاصيل إصابة شقيقه بفيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس نجيب ساويرس، عن كواليس إصابة شقيقه بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، قائلا إنه كان ذاهبا إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية وتم اكتشاف إصابته بالفيروس.

وقال ساويرس، خلال حواره على قناة روسيا اليوم، التى تقدمه المذيعة أمل الحناوى: "أخويا كان رايح سويسرا عشان يعمل عملية، ولما راح هناك اكتشفوا إصابته بكورونا بعد الكشف عليه، قاعد فى السرير وكان بدأ يتماثل للشفاء، وقالوله عاوز تجرب الدوا الجديد ريمديسيفير، قالهم أجرب، فخده وجاب نتيجة وخف فى 3 أيام، ولو مخدوش كان هيخف فى 10 أيام".

وكشف ساويرس، أن ابن شقيقه أصيب هو الآخر بعد نقل العدوى من شقيقه لكنه تماثل للشفاء أيضا.

وكان المهندس نجيب ساويرس، صرح بانه لا بديل سوى أن يتم فتح الحياة مرة أخرى ووقف الإغلاق ويتم أخذ كل الاحتياطات، حيث يتم فتح الفنادق والمناطق السياحية، ويتم تنفيذ عمليات التعقيم، لأن أزمة كورونا لن تنتهى.

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وأضاف ساويرس خلال حواره مع قناة روسيا اليوم، أن إذا تم غلق العالم سنة أخرى نصف دول العالم ستعلن إفلاسها، كما أن السنة المقبلة ستكون سنة كبيسة، لأن هناك خسائر محملة بخسائر غير طبيعية، موضحا أن الحياة ستعود بعد انتهاء كورونا ولك سنعيش بمعايير جديدة.





وأكد ساويرس، أن كل ازمة هي فرصة اقتصادية، مشيرا إلى أن هناك أشياء كثيرة جيدة تسبب فيها فيروس كورونا، على رأسها أنى لم أكن بصلى رجعت أصلى، وبقينا نقرب من ربنا وزاد تضامن وتعاون الناس بينهم وبين بعضهم البعض.

وأضاف ساويرس، أن بعض شركات الطيران والفنادق يمكن شرائها بنصف الثمن بسبب كورونا، ويمكن شراء شركة طيران بدولار وهذا لا يعنى أنى أفكر في شراء شركات طيران، متابعا: إيرادات الإعلانات انخفضت بشكل كبير.