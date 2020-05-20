شكرا لقرائتكم خبر عن ضد مجهول.. اغتصاب لمدة أسبوع.. تفاصيل مقتل الطفلة إنجى هوسمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عالم الجريمة لا توجد جريمة كاملة، نظرية ثابتة لا تتغير بمرور الزمان، ولكن لكل قاعدة شواذ ، فهناك جرائم قتل خرقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجاني، سواء كان أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغزًا حير رجال الشرطة، ودفعتهم في أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى "ضد مجهول"، وفى الحلقة الثالثة من ضد مجهول نستعرض تفاصيل مقتل الطفلة إنجى هوسمان.

مقتل الطفلة إنجى هوسمان

فى صبيحة أحد الأيام الدراسية ارتدت الطفلة "أنجى هوسمان" ملابسها الدراسية أتوبيس المدرسة الخاصة بها، فى ضواحى سانت لويس بولاية ميسورى، لكن الأمر كان مختلف فى هذا اليوم، فبعد انتهاء اليوم الدراسى اختفت فى ظروف غامضة.

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بعد 9 أيام من اختفاء الطفلة عثر عليها مربوطة بشجرة وقد تجمد جسدها، ورجح البعض أن سبب الوفاة يرجع إلى العوامل الطبيعية مثل انخفاض درجات الحرارة، والحاجة إلى الطعام والشراب.



الضحية

أمرت النيابة بتشريح الجثة، وكانت المفاجئة باكتشاف الفاحصين أن مختطفها قام باغتصابها وتعذيبها لمدة أسبوع، قبل أن يقوم بتعليقها حية وربطها بالشجرة، وعلى الرغم من رفع جميع البصمات وفحص الحمض النووي إلا أنه لم يتم العثور على الجاني حتى يومنا هذا لتقيد قضية جديدة ضد مجهول.