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وصول 65 عالقا مصريا فى رحلة قادمة من العاصمة الأردنية عمان لمطار مرسى علم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية، قادمة من العاصمة الأردنية عمان تقل على متنها 65 عالقا مصريا، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي.

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى إن رحلة الطيران التي وصلت اليوم من العاصمة الأردنية عمان، تابعة  للشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن رحلات الجسر الجوي التي أطلقته وزارة الطيران لعودة العالقين بالخارج، وكانت تقل على  متنها 65 راكبا مصريا من العالقين بالأردن.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحي، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا على أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه .

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الاحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة

كان مطار مرسى علم الدولى، قد أستقبل مساء أمس الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية، قادمة من جيبوتي ومدينة جوبا السودانية وكذلك الخرطوم تقل على متنها 77 عالقا مصريا، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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