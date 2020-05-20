شكرا لقرائتكم خبر عن إنا أنزلناه فى ليلة القدر.. شاهد أصغر مبتهل بإذاعة القرآن الكريم يتلو سورة القدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ.. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ".. تلاوة رائعة لمحمد عادل الأعصر أصغر مبتهل بإذاعة القرآن الكريم، فهو ابن مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، وصاحب الـ13 عاما، والذى تم اعتماده كأصغر مبتهل بإذاعة القرآن الكريم التى أجريت وخاضها ضمن عدد من المتسابقين وفاز هو بها.

واختص القارئ محمد عادل الأعسر ”الخليج 365”، بهذه التلاوة الرائعة، في ليلة القدر التي تحدث عنها القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر.

وأكد محمد عادل الأعسر، أصغر مبتهل بإذاعة القرآن الكريم، أنه شارك بمسابقة الإنشاد الدينى والأصوات الحسنة التى نظمتها إذاعة القرآن الكريم، بمشاركة 200 متابق وتم إجراء التصفيات ليتم ترشيح 6 أصوات ويكون هو بينهم، لتعلن لجنة اختبار المبتهلين بالإذاعة المصرية، اعتماد اثنين من المبتهلين الفائزين، والتى نظمتها على مدار شهر رمضان الماضى برعاية وزارة الأوقاف.

وجاء بقرار اللجنة، أن يتم متابعة محمد عادل الأعسر حتى بنضج صوته، وذلك نظرا لصغر سنه مقارنة بالسن القانونى المسموح به للاعتماد، يكون أصغر مبتهل بإذاعة القرآن الكريم المصرية.

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القارئ محمد عادل الأعسر داخل مسجد الفتاح العليم



القارئ محمد عادل الأعسر داخل مسجد الفتاح العليم



القارئ محمد عادل الأعسر داخل مسجد الفتاح العليم