شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظة الدقهلية: المحافظ حالته مستقرة.. ونتائج المخالطين سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، إن المحافظ حالته مستقرة الآن وهو يخضع للبروتوكول الطبى ويتواصل معنا على الدوام، وقمنا بأعمال تعقيم لديوان عام المحافظة، وجرت على أعلى درجة بمشاركة فريق من الصحة والطب الوقائى، وتم عمل تحليل سريع لجميع العاملين بديوان عام المحافظة وجميع العينات كانت سلبية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد": كان هناك زميل واحد مشكوك فى حالته وتم أخذ مسحة منه وكانت النتيجة سلبية عرفتها منذ قليل، وتلقيت اتصالا من وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، للاطمئنان على حالة محافظ الدقهلية واستأذنته لتخفيف العمل فى بعض القاعات، وسيتم إغلاق بعض الإدارات بشكل كامل، وكل الإدارات التى سيتم إغلاقها لن تؤثر على سير العمل أو خدمة المواطنين.

وتابع: خففنا استقبال المواطنين بديوان عام المحافظة وممنوع تواجد أى مواطن داخل الديوان دون ارتداء الماسك مع مراعات التباعد الاجتماعى، والحمد لله لم أخطر حتى هذه اللحظة بأن أى زميل ظهرت عليه أى أعراض، ومحافظة الدقهلية كانت محل تشكيك وتتبعنا الأرقام التى انخفضت بشكل كبير وهناك أيام لا يتم تسجيل أى إصابات وهى المرتبة الـ11 فى ترتيب المحافظات، متابعا وجهنا أمس بإغلاق الشواطئ والمتنزهات.