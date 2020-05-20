شكرا لقرائتكم خبر عن عزل رئيس جامعة الفيوم للاشتباه فى كورونا.. والجامعة: نتيجة تحليله صباحا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، أن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم شعر صباح أمس بتوعك صحى وعلى إثره أجري فحوصات فيروس كورونا، سيتم التأكد من نتائجها صباح الأربعاء.
وأوضح عماد فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن رئيس الجامعة حاليا معزول فى المستشفى الجامعي لحين التأكد من إيجابية نتائج الفحص من عدمه، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات البرتوكولية غدا عقب ظهور النتائج، ولفحص جميع المخالطين برئيس الجامعة إضافة إلى تطهير وتعقيم الجامعة.
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