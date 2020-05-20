فيديو.."إصابة الشاطر بألف" كيف وضع محافظ الدقهلية كل هؤلاء المسئولين فى خطر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فور الإعلان عن إصابة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بفيروس كورونا، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات للكشف عن كل من خالطهم المحافظ خاصة و انه خلال فترة اصابته قام بالعديد من الزيارات الرسمية و الاجتماعات مع عدد من الوزراء، فضلا عن تعقيم ديوان المحافظة و الأماكن التي قام بزيارتها، لمعرفة باقى المعلومات عن الوضع الصحى للدكتور ايمن و المخالطين له شاهد الفيديو التالى .

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