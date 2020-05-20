شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء ليلة القدر وصلاة التهجد من المسجد النبوى والحرم المكى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت القنوات السعودية دعاء ليلة القدر وصلاة التهجد من المسجد النبوى و الحرم المكى بالمملكة العربية السعودية.

وظهر المصلون خلال أدائهم صلاة التهجد محفاظين على مسافات بين كل فرد وآخر خلال أداء الصلاة للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت رئاسة شئون الحرمين، نشرت عبر حسابها بموقع تويتر، صورا لأعمال العناية وتعقيم الروضة الشريفة بالحرم النبوى بالمدينة المنورة وذكرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر:"إهتمام وعناية بنظافة وتعقيم الروضة الشريفة والحجرة النبوية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها رئاسة شؤون الحرمين"

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يشار إلى أن جهودا كبيرة تبذلها رئاسة شئون الحرمين، بالمملكة العربية السعودية في تطهير وتطييب المسجد الحرام والمسجد النبوى، بأفخر أنواع البخور والعطور، وذلك من باب التعظيم والإجلال لبيت الله الحرام والكعبة المشرفة، حيث يتم تبخير مصليات المسجد الحرام على مدار الساعة وفي أوقات مختلفة، كما يتم تطييب الحجر الأسود بدهن العود الفاخر خمس مرات يومياً، بالإضافة إلى تطييب كسوة الكعبة المشرفة.



دعاء ليلة القدر (1)















