شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل مواعيد قطارات العيد وتدفع بـ14 قطارا إضافيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة السكة الحديد، تعليمات جديدة بشأن مواعيد قطارات عيد الفطر المبارك، تقدم الخليج 365 فى 15 معلومة كل ما تريد معرفته عنها.

1- التعليمات تشمل إلغاء القطارات الإضافية الـ6 التى سبق لها الإعلان عن تشغيلها منذ أيام، ابتداء من الاثنين حتى 4 يونيو.

2- تضمنت التعليمات الجديدة الدفع بـ 14 قطارا إضافيا تقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان.

3- القطارات التى قررت الهيئة الدفع بها بجانب القطارات الموجودة بجداول التشغيل المؤقتة المعمول بها منذ تطبيق حظر التجوال 8 قطارات مكيفة تشمل 4 ذهاب و4 عودة، و4 قطارات نوم تضم اثنين ذهاب واثنين عودة وقطار عادى ذهاب ومثله عودة، بالإضافة إلى زيادة تركيب عربات بعض القطارات الموجودة بالجداول المؤقتة.

4- التعليمات الجديدة تشمل تشغيل قطارى رقمى 3012 و3013 مكيفين بين القاهرة ـ أسوان والعكس، على أن يقوم قطار 3012 من محطة مصر بالقاهرة الساعة 9.40 صباحا ليصل أسوان 9.15 مساء، وقطار 3013 يقوم من أسوان 7.15 صباحا ليصل القاهرة 7.25 مساء.

5- ضمت التعليمات تشغيل قطار مكيف رقم 3010 ليقوم من القاهرة 7.55 مساء ويصل أسوان 8.20 صباحا، وقطار مكيف رقم 3011 يقوم من أسوان 4.15 عصرا ليصل لقاهرة 4.40 صباحا.

6- تشمل التعليمات تشغيل قطار مكيف 3006 يقوم من القاهرة 8.15 مساء ليصل أسوان 8.45 صباحا، وقطار مكيف رقم 3007 يقوم من أسوان 5 مساء ليصل القاهرة 5.05 صباحا.

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7- شملت التعليمات الدفع بقطار مكيف رقم 3008 ليقوم من القاهرة 8.40 مساء ويصل أسوان 9.15 صباحا، وقطار مكيف رقم 3009 يقوم من أسوان 5.30 مساء ليصل القاهرة 5.25 صباحا.

8- تضم تشغيل قطار نوم رقم 82 يقوم من القاهرة 9 مساء ليصل أسوان 9.40 صباحا، وقطار نوم 86 يقوم من القاهرة 6.30 مساء ليصل أسوان 7.35 صباحا.

9- تشمل تشغيل قطار نوم رقم 83 يقوم من أسوان 6.15 مساء ليصل القاهرة 6.50 صباحا، وقطار نوم 87 يقوم من أسوان 5.15 مساء ليصل القاهرة 6.10 صباحا.

10- التعليمات الجديدة للسكة الحديد تشمل الدفع بقطار مميز (عادى) رقم 1200 يقوم من القاهرة 7.20 صباحا ليصل الأقصر 7.10 مساء، وقطار مميز رقم 1201 يقوم من الأقصر 8.25 صباحا ويصل القاهرة 8.05 مساء.

11- التعليمات تشمل زيادة تركيب عربات 10 قطارات مكيفة موجودة بجداول التشغيل المؤقتة المعمول بها منذ تطبيق حظر التجوال.

12- تعليمات من السكة الحديد بالنسبة لخطوط الضواحى مثل خط أبو قير بالإسكندرية وخط شبين القناطر ـ 23 يوليو للدفع بقطارات إضافية عادية عليها إذا تطلبت الكثافة عليها.

13- السكة الحديد طالبت الكمسارية ومشرفى القطارات بعدم السماح بوجود ركاب بدون تذاكر، وأن يوجد وليس معه تذكرة يتم تحصيل قيمة التذكرة منه بالإضافة إلى الغرامة المقررة لدرجة عربة القطار المتواجد بها.

14- هيئة السكة الحديد طالبت فى تعليماتها إدارة شرطة السكة الحديد بمعاونتها فى منع دخول الركاب للقطارات بدون تذاكر مراقبة الحالة أمام شبابيك الحجز بالمحطات وبالقطارات وتأمينها ومنع الباعة الجائلين من ركوب القطارات وكذلك من الركاب من ركوب القطارات من أحواش المحطات.