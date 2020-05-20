أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 720 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و14 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها الحكومة: المحال والمولات ستغلق في الخامسة مساءً عقب عيد الفطر، و هلال شوال يولد يوم الجمعة المقبل.. والأحد أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا الصحة: تسجيل 720 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة صور... حريق هائل فى مبنى تجارى على الطريق الدائرى بالمعادى قائمة صادرات 13 محصولا للخضر والفاكهة تغزو الأسواق العالمية فى زمن كورونا وزير التعليم العالى: جميع المستشفيات الجامعية جاهزة للتعامل مع كورونا الإفتاء: لا يجوز إعطاء الأم والأب من الزكاة لأن الإنفاق عليهما واجب.. فيديو إصابة رئيس مصلحة الدمغة والموازين بفيروس كورونا وعزل المخالطين 14 يوما الحكومة: المحال والمولات ستغلق في الخامسة مساءً عقب عيد الفطر الحكومة: تعطيل جميع وسائل النقل الجماعي والمراكب النيلية بالعيد الإفتاء: يجوز قراءة القرآن الكريم بالملابس الداخلية للرجال والنساء.. فيديو "الصحة العالمية" توافق بالإجماع على إجراء تحقيق دولى فى انتشار كورونا Advertisements مصر ترسل طائرة مساعدات طبية لجمهورية جنوب السودان الشقيقة..صور وفيديو هلال شوال يولد يوم الجمعة المقبل.. والأحد أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا الحكومة: غرامة 4 آلاف جنيه لمن يخالف ارتداء الكمامة بالأسواق والمنشآت الحكومة: حظر التجول بعد عيد الفطر يبدأ في الثامنة مساءً لمدة 15 يوما الحكومة: السبت 23 مايو حتى الخميس 28 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر التعليم: غدا فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد الصحة: تعديل مدة الحجر الصحى للعائدين من الخارج من 14 لـ 7 أيام فقط احذروا.. موجة شديدة الحرارة تستمر حتى الخميس والعظمى بالقاهرة تصل 43 درجة وزير الرى والمخالطين لمحافظ الدقهلية يجرون تحاليل فيروس كورونا إصابة سامح فهمى وزير البترول الأسبق بفيروس كورونا.. وشقيقه: حالته مستقرة

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