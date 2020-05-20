شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: تفاهم مع السودان بشأن تعويضات ضحايا الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية لـ وول ستريت جورنال، أنه تم التفاهم مع السودان بشأن تعويضات ضحايا الإرهاب، مشيرة إلى أن التفاهم مع الخرطوم بشأن التعويضات سيسمح برفعها من قائمة الإرهاب.

وعلى جانب أخر أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية معرضا افتراضيا حول إعادة أكثر من 90 ألف أمريكى إلى وطنهم بسبب تفشي وباء كورونا " كوفيد ـ 19"، وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة، إن المعرض يحمل عنوان "إعادة الأمريكيين لوطنهم" يأتي من خلال المتحف الوطني للدبلوماسية الأمريكية.

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