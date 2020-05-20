شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف تبرز يوميات طفلة مصرية خلال الحجر المنزل بسبب كورونا ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار دعمها للأطفال خلال فترات العزل المنزلى بسبب جانحة كورونا، نشرت اليونيسيف عبر حسابها بموقع تويتر "فيديو" ليوميات طفله تدعى كاميلا خلال تواجدها فى المنزل.

وذكرت الطفلة كاميلا، من خلال الفيديو، أن عمرها 5 سنوات وتعيش في محافظة القاهرة ، وتمارس اليوجا وتعزف الموسيقى ، كما تصنع بعض الرسومات على الأقمشة ، كما أنها تساعد ولادتها في المطبخ.

يشار إلى منظمة اليونسيف أصدرت كتيب إلكتروني مؤلف من ثماني صفحات يهدف إلى إزالة الغموض عن فيروس كورونا للأطفال، وذلك عن طريق الاستعانة بالرسوم التوضيحية الخاصة، والكتاب متاح باللغة بالإنجليزية، ويزود الأطفال بالمعرفة اللازمة لإبقاء الأطفال بعيدًا، وأهم ما يميز الكتاب هو الدور الكبير الذى يلعبه مع الأطفال، فهو يساعدهم على تحريرهم من الخوف والقلق غير المبرر الذى قد يكون لديهم حول هذا الموضوع.









ويأتى الكتيب بصيغة PDF، ويمكن تنزيله من unicef.in. ، وقال "سوجاتا" أحد المسئولون باليونسيف، إن النسخة الإنجليزية جاهزة وسيتم إصدارها قريبًا، وجاء ذلك بحسب ما ذكر موقع thehindu، وأكد أنه بعد الانتهاء بنجاح من هذا الكتيب، سألنا الأطفال ماذا يريدون أن يفعلوا من أجل المجتمع.

ويشير إلى أنه تم بالفعل إحراز تقدم كبير في تجميع ردود الأطفال حول فيروس كورونا، فهذا الكتيب يهدف إلى مساعدة الأطفال الذين يعيشون في أماكن بعيدة ويواجهون صعوبات اجتماعية واقتصادية ضخمة.

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جدير بالذكر أن رجلا يدعى "جيمى ماكجاو" في ولاية أوريجون، ضمن الإقليم الشمال الغربى الهادئ على الساحل الغربي للولايات المتحدة، قدم كتابًا للأطفال حول فيروس كورونا، يدور حول الأبطال الخارقين الذين يقومون بأشياء خارقة أثناء البقاء في المنزل، ويحمل الكتاب عنوان"حتى الأبطال الخارقين يبقون فى المنزل" ويتحدث عن بطل خارق يقوم "بأشياء خارقة" ، مثل المساعدة فى المنزل.