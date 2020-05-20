محمد اسماعيل - القاهرة - قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إن مصر لم تتأثر اقتصاديًا بفيروس كورونا كما تأثرت دول أخرى، بفضل ما حققه نموها الاقتصادي قبل الأزمة.
وأضاف ساويرس، في حوار تلفزيوني مع قناة «روسيا اليوم»: "احنا اللي نفعنا إننا كنا ماشيين على النمو 5 و6% فلما اتخبطنا الخبطة دي نزلنا 2%".
وأوضح ساويرس أن الدول الأكثر تضررًا كانت تلك التي تعتمد على البترول، والدول المماثلة لحالتنا والتي وصل النمو فيها إلى أرقام سالبة، فضلاً عن دول أخرى تناقص نموها بشكل كبير لأنها كانت مفلسة قبل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تؤثر على اقتصاد مصر لكن تأثيره أقل بكثير من دول أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر ساويرس: ارتفاع النمو الاقتصادي بمصر قبل كورونا جنبها الآثار الكارثية للأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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