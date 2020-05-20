محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، بث المناظرة التاريخية لفرج فودة في معرض الكتاب عام ١٩٩٢، والتي تذاع لأول مرة حصريًا على القناة الرسمية لهيئة الكتاب علي تطبيق يوتيوب.
وتذاع المناظرة بعد غد الخميس، في تمام التاسعة مساء، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك".
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة بدون حذف.. "الثقافة" تبث مناظرة فرج فودة ١٩٩٢ على "يوتيوب" الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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