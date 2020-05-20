"جيم في الحظر".. مأمورية ليلية تكشف نشاط صالة ألعاب رياضية بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: داهمت مأمورية من قسم شرطة الهرم ومسؤولي الحي مقر صالة ألعاب رياضية "جيم" خالف مالكها قرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. الحملة الليلية شنها مسؤولو حي الهرم وشرطة المرافق لشارع اللبيني، أسفرت عن ضبط "جيم رياضي" ومصادرة معداته. من ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط مقهى مخالف بمنطقة بولاق الدكرور، ومصادرة محتوياته.

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