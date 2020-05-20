السيطرة على حريق بشقة سكنية في أوسيم دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق بشقة في عقار سكني بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، الأربعاء. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من منزل بمنطقة بشتيل. Advertisements دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء، وتبين نشوب الحريق بشقة في منزل بشارع خطاب حميدة المتفرع من شارع سعد زغلول. وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات. تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

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